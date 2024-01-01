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37 bloklu sitenin son binaları da dinamitle patlatılarak yıkıldı - Son Dakika
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37 bloklu sitenin son binaları da dinamitle patlatılarak yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşevler Sitesi, depremler sonrası ağır hasar alarak yıkım kararı verildi. Sitedeki son binalar da dinamit ile patlatılarak yıkıldı. Patlatma işlemi, bölgede yaşayan bir depremzede kadın tarafından gerçekleştirildi. Depremzedeler, yıkımı izledi ve duygusal anlar yaşadı.

01.01.2024 - 12:56,
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37 bloklu sitenin son binaları da dinamitle patlatılarak yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yıkım kararı verilen 37 bloklu sitenin son binaları da dinamit ile patlatılarak yıkıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki 37 blok 540 daireden oluşan Güneşevler Sitesi, 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alarak yıkım kararı verildi.

Sitedeki binalardan iki ya da üçü farklı zamanlarda dinamit ile patlatılarak yıkıldı. Sitedeki son binalar ise yine dinamit ile patlatılmak üzere çalışma yapıldı. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Geri sayım yapıldıktan sonra patlatma işlemini bölgede yaşayan bir depremzede kadın gerçekleştirdi.

Ekiplerin geri sayımı ile 2 bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Patlatmayı daha önce binalarda yaşayan depremzedeler de takip etti.

Depremzede İsmet Gedikli, "Ben 37 bloktan oluşan Güneşevler Sitesi'nde yaşıyordum, yıkılan blokların birinde oturuyordum. İki üç güne hemen hemen 3 bina yıkılıyordu. Ben kendi oturduğum binanın yıkılacağını duyunca bunu kendim görmek istedim. Geldiğime biraz da pişman oldum. Çünkü zor bir andı benim için binanın yıkılışını izlemek. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın" dedi.

37 bloklu sitenin son binaları da dinamitle patlatılarak yıkıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel 37 bloklu sitenin son binaları da dinamitle patlatılarak yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 37 bloklu sitenin son binaları da dinamitle patlatılarak yıkıldı - Son Dakika
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