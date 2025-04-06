Kahta Kalesi'ne Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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Kahta Kalesi'ne Ziyaretçi Akını

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Restorasyonu tamamlanan Eski Kahta Kalesi, bayramda yaklaşık 5 bin ziyaretçi ağırladı.

06.04.2025 14:54
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Restorasyonu tamamlanan eski Kahta Kalesi'ne ziyaretçi akını

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde depremde hasar gördükten sonra restorasyon yapılarak yeniden turizme kazandırılan 2 bin yıllık Eski Kahta Kalesi'ni (Yeni Kale) bayram tatilinde çok sayıda kişi ziyaret etti.

Kahta ilçesi Kocahisar Köyü'nde yer alan Eski Kahta Kalesi'nde 2005 yılında başlayan ve üç etap halinde yürütülen restorasyon tamamlanmış ve 2022 yılının Ağustos ayında turizme açılmıştı. Ancak 6 Şubat depremlerinde kalenin savunma, çarşı ve saray bölümü hasar gördü.

Kalede depremden hemen sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 4. etap restorasyon çalışmaları başlatıldı. 2023 yılı Temmuz ayında başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra kale 2024 yılının ortalarına doğru yeniden turistlerin ziyaretine açıldı.

Hitit Dönemi'nden günümüze kadar 5 medeniyete ev sahipliği yapan, sarp kayalık üzerine kurulu kalenin yapısını görmek için 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Günlük ortalama 500 kişinin ziyaret ettiği kale yerli ve yabancı turistlerin yine uğrak noktalarından birisi oldu.

Yapılan ziyaretlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Depremden zarar görmüş olan Eski Kahta Kalesi yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda yaklaşık 6 ay önce açılmıştı ziyaretçilere. Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan tatilde günde 500 kişi ziyaret ediyor. Buraya gelen insanlar, Memlük döneminden olan yapı olarak karşımıza çıkan tarihi Eski Kahta Kalesi'ni çok beğendiklerini söylüyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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