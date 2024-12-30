Kalp Hastası Anneye Engelli Oğlu İçin Asansör Yardımı

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Engelli oğlunu yıllardır sırtında taşıyan kalp hastası anneye asansör yardımı

Engelli Muhammet ve annesinin 16 yıldır yaşadığı zorluk son buldu

Anne Adile Ağun: "Yaşamayan anlamaz, yükümü hafiflettiler. Allah'ta onların yükünü hafifletsin"

ISPARTA - Isparta'da Fatih Mahallesi'nde yaşayan Adile Ağun, 16 yıldır engelli oğlu Muhammet Eren'i dışarı çıkarmak için evinden 2 kat sırtında indirip çıkarıyordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Muhammet Eren'in hayatını kolaylaştırmak için engelli asansörü yaptırdı. Adile Ağun ve oğlu Muhammet Eren, asansör sayesinde artık daha rahat dışarı çıkabiliyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engelli ve dezavantajlı vatandaşların her zaman yanlarında olmaya devam ediyor. Başkan Başdeğirmen, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü desteği veriyor. Isparta Belediyesi tarafından talep doğrultusunda engelli vatandaşların evlerine giriş ve çıkışlarda gerekli düzenlemeler yapılırken, evlerinin içerisinde de hayatlarını kolaylaştırıcı önlemler alınıyor.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Adile Ağun, doğuştan yürüme engelli 16 yaşındaki oğlu Muhammet Eren Ağun'u hastaneye götürmek ya da dışarı çıkarmak için her gün sırtında evinden 2 kat indirip geri çıkarmak zorundaydı. 16 yıldır bu zorluğu yaşayan Adile Ağun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den oğlunu 2. kattan daha rahat indirip çıkarmak için bir asansör yapılması talebinde bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, konuyla yakından ilgilenirken, engelli Muhammet Eren'in hayatını kolaylaştırmak için Isparta Belediyesi tarafından asansör yaptırıldı. Asansör sayesinde artık Muhammet Eren, evine daha rahat çıkıp inebiliyor.

"Yüküm hafifledi, Allah'ta onların yükünü hafifletsin"

Adile Ağun, 2. katta oturduklarını oğlu Muhammet Eren'in dışarı çıkarmak istediğinde sürekli olarak sırtında indirip çıkardığını, bunun da kendileri için zor olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den engelli asansörü talebinde bulunduğunu ve bu talebin yerine getirildiğini belirten Ağun, "Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Hiç hayır demedi ve hemen yaptırdı. Başkanımız ve eşi Şadiye Hanımefendi çok ilgilendi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yaşadıklarımız hiç kolay değil, bunu anca yaşayan anlayabilir. Başkanımız ve eşi Şadiye Hanımefendi benim yükümü hafifletti Allah da onların yükünü hafifletsin, inşallah her daim onların yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Muhammet Eren Ağun da asansör olmadığı için annesinin sürekli kendisini sırtında taşıdığını belirterek, "Annem kalp hastası, zorlanıyordu. Belediye Başkanımızdan asansör talebimiz oldu. Sağ olsun kendisi asansörümüzü yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.