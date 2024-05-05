Kapadokya'da Bahar Sofraları: Kapadokya'nın lezzetleri görücüye çıktı - Son Dakika
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Kapadokya'da Bahar Sofraları: Kapadokya'nın lezzetleri görücüye çıktı

Kapadokya bölgesinin önemli organizasyonlarından biri olan 'Kapadokya Gastronomi Festivali', bu yıl 'Kapadokya'da Bahar Sofraları' adı altında Kapadokya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı. Festivalde, Kapadokya'nın gastronomi mirası ve baharın gelişini simgeleyen lezzetler sunuldu. Katılımcılar, Kapadokya'nın doğal güzellikleriyle birleşen yerel lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.

05.05.2024 16:06
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Kapadokya'nın lezzetleri 'Kapadokya'da Bahar Sofraları' etkinliğinde görücüye çıktı

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesinin önemli organizasyonlarından biri olan 'Kapadokya Gastronomi Festivali' bu yıl 'Kapadokya'da Bahar Sofraları' adı altında Kapadokya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı.

İlki 2022 yılında yapıldığında Kapadokya bölgesinde gastronomi rüzgarını başlatan festival yine insan, tarih ve doğa temaları üzerinden yürütülüyor. Tarih boyunca kadim topraklarda yaşamış çeşitli kültür ve inançlara sahip insanların baharın gelişini, şifa, bolluk ve bereket beklentileriyle anlamlandırarak kutladıkları Hıdırellez'in geleneksel lezzetleri öne çıkartılıyor. Katılımcılar doğanın uyanışı ile insanın yeşeren umutlarının bütünleştiği, mevsimsellik ve yerelliğin ön planda tutulduğu Kapadokya'da Bahar Sofraları etkinliği ile gastronomi alanında kanaat önderleri Kapadokya'nın gastronomi mirası ile tanışma imkanı buldu. Nevşehir Valiliği himayesinde Kapadokya Üniversitesi, Ürgüp Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği iş birliği ile düzenlenen festival, Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Bölümü ile Kapadokya bölgesinin değerli şeflerinin öncülüğünde hazırlanan ve 'Kapadokya'da Bahar Sofraları' sloganı ile sunulan öğle yemeği ile başladı. Kapadokya Üniversitesi Gastronomi bölümü mutfağında hazırlanan ve bölgeye özgü bir birinden farlı tatların bir araya getirildiği festivalde özellikle küllü mısırlı ısırgan çorbası ve tatlı su balığından yapılan fava tabağı dikkat çekti. Kapadokya yöresinde yetişen bitkilerden yapılan yemeklerin ön plana çıktığı etkinlikte katılımcılara, taze otlu, asma yapraklı, bölgeye özgü bulgur pilavı ile sunulan kuzu yahninin yanı sıra, bazlama üzerinde karamalize edilmiş soğan ile sunulan kuzu ciğeri ve bölgede yetişen otlarla yapılan gözlemeler ikram edildi. Tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Saniye Gezer; bölgede yenilenebilir otlardan bir araya getirdiği su ritüeli hazırladı. Bölge özgü yemeklerin sunumunun yapıldığı festivalde konuşan Anadolu Halk Mutfakları Araştırmacısı ve Program Yapımcısı Adnan Şahin; "Kapadokya'da bu yıl 3.'sü yapılan bu festivalin gecikmiş bir festival olduğunu düşünüyorum. Bölgenin gastronomik zenginliğinin öne çıkması konusunda çok önemli bir çalışma" dedi.

Akademisyen Şef ve TV yapımcısı Asuman Kerkez de yenilen yemeğin damağa imza atması gerektiğini söyledi. Kerkez; "Bu festival gerçekten çok önemli belki de yüz yıllar önceki reçeteleri burada tatma ve deneyimleme şansınız oluyor. Kapadokya'yı çok seviyoruz. Her sene buraya keyifle geliyoruz. Eskiyle yeniyi bir araya getirmeyi çok iyi başarıyorlar. İçeride bir birinden güzel nefis şeyler tattık. Özellikle tatlı su balığından yapılan bir fava tabağı var. O tabak benim favorimdi. Bunun üzerine yetiğin hiçbir şey o tadı değiştiremedi. Yemek böyledir, damağınıza imza atar. Yıllar sonra bile hatırlarsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kapadokya'da Bahar Sofraları: Kapadokya'nın lezzetleri görücüye çıktı - Son Dakika

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