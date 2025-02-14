Kapadokya'da Ekstrem Kayak Keyfi

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Kapadokya'da hem karın, hem de manzaranın tadını çıkardılar

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir araya gelen ekstrem spor tutkunları Peribacaları arasında sıra dışı deneyimlere imza attı. Son günlerde bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplanan Kapadokya bölgesinde bir araya gelen sporcular hem karın, hem de manzaranın tadını çıkarttı.

Kapadokya Enduro Spor Kulübü üyeleri Merkeze bağlı Göreme beldesinde bulunan Sıcak Hava Balon kalkış alanında, ATV araçlarına bağladıkları halatlarla kayak yaptı. İşi daha da çılgın hale getiren sporcular İş makinasına bağladıkları iple 360 derece dönerek kayak keyfini yaşadı.

Kapadokya Enduro Spor Kulübü Başkanı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Vehbi Taşkıran yaptığı açıklamada "Kulübümüzün kuruluş amacı Kapadokya bölgesinde sportif faaliyet ve organizasyonları artırmak ve bölgemizin spor turizminden de daha fazla pay alması sağlamak. Turizm Kapadokya bölgesinde zaten gelişmiş durumda. Spor turizminde ise bölgemizde çok eksiklikler var. Biz enduro motor, paraşüt gibi farklı alternatifleri de ekleyerek canlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Kapadokya bölgesinde yapılabilecek alternatif ekstrem sporları denediklerini söyleyen Taşkıran "Daha önce hiçbir yerde yapılmamış etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Atla ve atv ile çekerek kayak yapıyoruz. İş makinası ile dönerek kayak yapmıyoruz. Amacımız içimizdeki çocuğu çıkartmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.