Kapadokya'da Ekstrem Kayak Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kapadokya'da Ekstrem Kayak Keyfi

Geniş Video İzle

Kar yağışı ile beyaz örtü kaplanan Kapadokya'da sporcular, çılgın kayak deneyimleri yaşadı.

14.02.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'da hem karın, hem de manzaranın tadını çıkardılar

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir araya gelen ekstrem spor tutkunları Peribacaları arasında sıra dışı deneyimlere imza attı. Son günlerde bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplanan Kapadokya bölgesinde bir araya gelen sporcular hem karın, hem de manzaranın tadını çıkarttı.

Kapadokya Enduro Spor Kulübü üyeleri Merkeze bağlı Göreme beldesinde bulunan Sıcak Hava Balon kalkış alanında, ATV araçlarına bağladıkları halatlarla kayak yaptı. İşi daha da çılgın hale getiren sporcular İş makinasına bağladıkları iple 360 derece dönerek kayak keyfini yaşadı.

Kapadokya Enduro Spor Kulübü Başkanı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Vehbi Taşkıran yaptığı açıklamada "Kulübümüzün kuruluş amacı Kapadokya bölgesinde sportif faaliyet ve organizasyonları artırmak ve bölgemizin spor turizminden de daha fazla pay alması sağlamak. Turizm Kapadokya bölgesinde zaten gelişmiş durumda. Spor turizminde ise bölgemizde çok eksiklikler var. Biz enduro motor, paraşüt gibi farklı alternatifleri de ekleyerek canlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Kapadokya bölgesinde yapılabilecek alternatif ekstrem sporları denediklerini söyleyen Taşkıran "Daha önce hiçbir yerde yapılmamış etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Atla ve atv ile çekerek kayak yapıyoruz. İş makinası ile dönerek kayak yapmıyoruz. Amacımız içimizdeki çocuğu çıkartmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kapadokya, Nevşehir, Turizm, Genel, Doğa, Spor, Atv, Son Dakika

Son Dakika Genel Kapadokya'da Ekstrem Kayak Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
12:01 Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
16:43 Icardi’den Mourinho’ya “Goat“ yanıtı Icardi'den Mourinho'ya "Goat" yanıtı
16:41 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu
16:35 Alişan, eşi Buse Varol ile Umre’ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu
16:35 Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
16:25 Almanya’yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
16:20 Meltem Miraloğlu’nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti
15:50 Mabel Matiz imaj değiştirdi Saçlarını kısacık kestirdi Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 12:32:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Ekstrem Kayak Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.