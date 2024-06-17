Genel

Kara yılanların çiftleşme dansı kamerada

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin bahçesine giren boyları bir buçuk metreyi bulan 2 kara yılanın çiftleşme dansı, ikamet sahibi tarafından kamerayla görüntülendi.

Yaz aylarının gelmesiyle yuvalarından çıkan yılanlar, kentte sıklıkla görülmeye başlandı. Payas ilçesi Kozludere Mahallesi Çınarlık Yaylası'nda bir evin bahçesinde boyları bir buçuk metreyi bulan 2 kara yılan, çiftleşme ritüellerini gerçekleştirirken görüldü. Yılanların çiftleşme dansı, ev sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.