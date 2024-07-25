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Karaman'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

KARAMAN - Karaman'da aniden başlayan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Kentte ikindi saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak bazı mahallelerde evlerin bodrum katları ile iş yerlerinde su baskınlarına yol açarken, su biriken yollarda da araçlar mahsur kaldı. Osmangazi Mahallesi'nde Alparslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda mahsur kalan araçlar suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar ise, kendi imkanları ile suyu tahliye etti. İtfaiye ekipleri sel baskınının yaşandığı alt geçitlerde, yollarda ve evlerde su tahliyesi için çalışma başlattı.