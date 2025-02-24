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Yaptıkları kardan balıkçıya olta verip balık tutturdular

Kardan balıkçı "Mülayim" balık tuttu

BURSA - Bursa'da bir balıkçı grubu, tekne ile balık avına çıktı. Bir süre sonra teknede biriken karlar ile kardan balıkçı yapan arkadaş grubu, kardan balıkçının ismini de "Mülayim" koydu. Yüzleri gülümseten anlar kameraya yansıdı.

Gemlik ilçesinde denize açılan balıkçı grubu, balık tutmayı bırakarak teknede biriken karlar ile kardan adam yaptı. Yaptıkları kardan adama "Mülayim" adını veren balıkçılar; eline de olta ve balık koyup o anları ölümsüzleştirdi.