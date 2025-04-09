KARDEMİR ile En Kolay TİS İmzalandı - Son Dakika
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KARDEMİR ile En Kolay TİS İmzalandı

Yunus Değirmenci, KARDEMİR ile imzalanan TİS'in 40 yıllık sendikacılık hayatındaki en kolay olduğunu belirtti.

09.04.2025 20:26
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Başkan Değirmenci, KARDEMİR ile imzalanan TİS'i değerlendirdi

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci:

"40 yıllık sendikacılık hayatımın en kolay sözleşmesini imzaladık"

KARABÜK - Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin sendika hayatı boyunca imzaladıkları en kolay sözleşmelerden biri olduğunu söyledi.

Özçelik İş Sendikası, KARDEMİR ile 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesini düzenlenen törenle imzaladı. Genel Müdürlükte düzenlenen törene KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yönetim kurulu üyeleri ile sendika üyeleri katıldı.

İmza öncesi konuşan Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, "Sürecimiz biraz uzun sürdü ama her iki taraf ta yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştı. Geçtiğimiz dönem sektörün durumu malum. Ancak Karabük Türkiye'de ağır sanayinin kalbi ve burası bir işçi şehri. Kardemir bir yere gelecekse, ivmelenmesi, ideallerine erişmesi, çok daha güçlü olarak yarınlara yürümesi gerekiyorsa bunun lokomotifi çalışanımızdır" dedi.

"Bundan sonra atacağımız her adımda, tesisimizin, fabrikamızı iyileştirilmesi, veriminin arttırılması, düzenlenmesi, Kardemir'in daha karlı, daha verimli, daha atak yarınlara doğru çok güvenilir adımlarla yürüyen bir şirket olmasının temelini attık" diyen Demir, "Bu temelde, arkadaşlarımızla var gücümüzle şirketimizi daha ileriye taşımak için elimizden gelen her türlü fedakarlığı beraber yapacağımıza inancımız tamdır. Bu anlayış içinde toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özçelik İş Sendikası ile emekçilerin bir bütün olduğunun altını çizen Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "40 yıla yakın sendikacılık hayatımın en kolay toplu iş sözleşmesini imzaladık" ifadeleriyle sözleşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Değirmenci, "Biz Kardemirsiz, Kardemir bizsiz olamaz. Karabük bizsiz, biz Karabüksüz olamayız. Biz burada bir aileyiz. Büyümemizin ana faktörü Kardemir ve emekçileridir. Dolayısıyla biz Kardemir'e gözümüz gibi bakan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Geçmişte yaptığımız sözleşmelerde ücret artışını verimlilikle telafi etme sözünü almıştım. 2 sene sonra tekrar oturacağımız TİS masasında daha güzel haklar elde edelim diye canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Değirmenci, şunları söyledi: "Ola ki Kardemir bir sıkıntıya düşerse, ben ve üyelerim burada ücretsiz çalışmaya hazırız. Geçmişte Özçelik İş Sendikası üyeleriyle birlikte ne fedakarlıklar yaptı. Yine üzerimize düşeni yapmak için yönetimin yanında oluruz."

Konuşmaların ardından TİS protokolleri imzalanmasıyla program sona erdi.

Genel Başkan Değirmenci, daha sonra baş temsilcilik binasının önüne geçerek burada vardiya çıkışında toplanan işçilere hitap ederek, sendika olarak kendi rekorları ile Türkiye rekorunda bir sözleşmeye imza attıklarını söyledi.

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Kaynak: İHA

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