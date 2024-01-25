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Karın tadını çocuklar çıkardı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı, 15 günlük tatilde olan çocuklar için eğlence oldu. Kar yağışını fırsata dönüştüren çocuklar, kartopu oynayarak ve karda güreş yaparak tatillerini değerlendiriyor. Vatandaşlar da çocukların bu keyifli anlarını izlemekten mutluluk duyuyor.

Karın tadını çocuklar çıkardı
25.01.2024 - 00:44,
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Karın tadını çocuklar çıkardı

BİTLİS – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı, 15 günlük tatilde olan çocuklar için eğlence oldu.

İlçede etkili olan kar yağışı beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Kar yağışını fırsata dönüştüren çocuklar, 15 günlük tatili kartopu oynayarak ve karda güreş yaparak değerlendiriyor.

Ünal Emen isimli vatandaş, bu sene kar yağışının geç geldiğini belirterek, "Bugün güzel kar yağıyor. Biz de çocuklarla birlikte kartopu oynuyoruz. Çocukların karda güreşini izliyoruz. Kar yağışına en çok tatilde olan çocuklar sevindi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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