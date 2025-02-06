Karla Mücadelede Ambulansa Yardım

Vakaya giderken karlı yolda kalan ambulansı belediye ekipleri kurtardı
KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde vakaya giderken karlı yolda mahsur kalan ambulansı belediye ekipleri kurtardı.
Kayseri'de dün etkisini artıran kar yağışı ilçelerde olumsuzluğa neden oldu. Tomarza ilçesine bağlı Dağyurdu Mahallesi'nde zehirlenme vakasına giden sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulansta yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ekipleri haber vermesi üzerine bölgeye gelen Tomarza Belediyesi karla mücadele ekipleri, kara saplanan ambulansı kurtardı.
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