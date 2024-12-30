Kars'ta Domuzlar ve Kurtlar Bir Arada

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Domuz sürüsünü gözetleyen kurtlar ise kamerada

Kars'ta domuz sürüsü ve kurtlar aynı karede

Yiyecek arayan domuz sürüsü köye indi

KARS - Kars'ta yiyecek arayan domuz sürüsü ile kurtlar bir arada görüntülendi. Domuz sürüsünün etrafında dolanan 1 kurt ve başka bir alanda gözetleme yapan diğer kurt ise dikkat çekti.

Kars- Kağızman karayolu üzerindeki yerleşim yerlerine kadar inen domuz sürüsü, vatandaşların yazın ektiği ve yapılan hasattan arta kalan patatesleri kar altından çıkararak karınlarını doyururken kameralara yansıdı. Yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan domuz sürüsüne tehlikeye aldırış etmeden yaklaşarak görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin kendi aralarındaki konuşmaları kameraya yansıdı. Domuz sürüsü daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.