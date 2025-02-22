Kars'ta Kar Engeline Rağmen Hasta Kurtarıldı

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Kars'ta ekipler 68 yaşındaki hasta için seferber oldu

KARS - Kars'ta sağlık ve özel idare ekipleri, 68 yaşındaki hasta için seferber oldu.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi yolları kapatırken, karlı yolları aşan sağlık ve özel idare ekipleri, hasta vatandaşların umudu oldu.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde yaşayan 68 yaşındaki akciğer hastası ekipleri seferber etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanınca, hastaya ulaşmak için İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, karla kaplı yolları açarak sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi yapılan hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne getirilen hasta tedavi altına alındı.