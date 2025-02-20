Kars'ta Mahsur Hastaya Kurtarma Operasyonu

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Kars'ta köyde mahsur kalan hasta hastaneye ulaştırıldı

KARS - Kars'ta kar ve tipiden yolu kapalı olan yaşadığı köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu.

Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Selim ilçesinde bağlı Darboğaz köyünde yaşayan ve rahatsızlanan 1 kişi köyde mahsur kaldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından Darboğaz köyüne sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Özel İdare karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan köy yolunu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı. İlk tedavisi evinde yapılan vatandaş daha sonra ambulansa alınarak tedavi yapılmak üzere Selim Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.