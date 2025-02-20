Kars'ta Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

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Kars'ta araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

KARS - Kars'ta köylerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, araçlarının kara saplanmasıyla yolda mahsur kaldı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Merkez Bulanık köyü yolunda mahsur kalan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Durum Özel İdare ekiplerini bildirildi. Bölgeye hızlı bir şekilde gelen ekipler, kapalı olan yolu tipiye rağmen kısa sürede açmayı başardı.

Yolda mahsur kalan vatandaşlar ise daha sonra araçlarıyla yollarına devam etti. Özel İdare ekipleri kent genelinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.