Kayseri'de Suriyeliler Özgürlüğü Kutladı - Son Dakika
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Kayseri'de Suriyeliler Özgürlüğü Kutladı

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Kayseri'deki Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü halaylarla kutladı, özgürlüğü selamladı.

09.12.2024 18:35
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Kayseri'deki Suriyeliler özgürlüğü kutluyor

Binlerce Suriyeli Esad'ın devrilişini halaylar çekerek kutladı

KAYSERİ - Muhaliflerin, Suriye'nin Başkenti Şam'a girmesinin ardından Esad rejimin sona ermesiyle birlikte Kayseri'de yaşayan binlerce Suriyeli kutlama yaptı.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken, Esed de başkent Şam'ı terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Kayseri'de yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Mimar Sinan Parkı'nda Türk ve Suriye Bayraklarıyla toplanan binlerce Suriyeli, özgürlüğü halaylar çekerek kutladı. Bazıları gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise Türkiye'ye teşekkür eden pankart açtı. Burada toplanan kalabalığa konuşan Ensar Vakfı Başkanı Uğurcan Yıldırım; "70 yıldır esaret halindesiniz. Esad rejimi sizlere cehennemi yaşatıyordu. Elhamdülillah bu cehennemden kurtuldunuz. Bundan sonraki süreçte inşallah cennet olur. Sizleri 13 yıldır burada misafir ettik, başımızın tacıydınız. Bundan sonra da yine bizim misafirimizsiniz. Bundan sonraki süreçte siz kendi ülkenize döneceksiniz ve Türkiye sevdalısı olarak yeni Suriye'nin inşasında görev alacaksınız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.

8 Aralık tarihinin Suriye için 'Özgürlük Bayramı' olduğunu aktaran Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ise; "61 yıl Esad'ların Baas iktidarı Suriye halkına zulümler yaşattı. 1982'de 40 bin Müslüman'ı katletti. Hürriyet, barış, adalet isteyen Suriye halkını ülkeye davet etti, emperyalistlerin silahlarıyla vurdu, katletti. 13 yıl boyunca devam eden bu katliamda 30 milyon Suriyeli halkın 15 milyonu yerlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Milyonlarca insan ülke dışına sığınmak zorunda kaldı. Ama çok şükür Esad muhalifi direniş güçlerinin saldırılarıyla Esad rejimi yıkıldı. 8 Aralık günü Suriye halkının bayram günüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de Suriyeliler Özgürlüğü Kutladı - Son Dakika

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