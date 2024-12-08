Kayseri'de Suriyelilerin Kutlaması

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Kayseri'deki Suriyeliler Esad rejiminin indirilişini kutladı

KAYSERİ - Muhaliflerin, Suriye'nin Başkenti Şam'a girmesinin ardından Esad rejimin sona ermesiyle birlikte Kayseri'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken, Esad da başkent Şam'ı terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Kayseri'de yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı.

Yüzlerce Suriyeli; ellerindeki Türk bayrakları ve Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile gözyaşlarıyla kutlama yaptı, konvoy düzenledi.