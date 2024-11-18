Kayseri Üniversitesi'nden Gilaburu Şerbeti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kayseri Üniversitesi'nden Gilaburu Şerbeti

Kayseri Üniversitesi, gilaburu şerbeti üretip patent başvurusunda bulundu. Ar-Ge çalışmaları sürüyor.

18.11.2024 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Üniversitesi gilaburu şerbeti üretti, patent başvurusu yaptı

Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Üyesi Elif Demiral:

"Gilaburuyu içilebilir hale getirmek için Ar-Ge çalışması başlattık"

KAYSERİ - Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile araştırmayı, geliştirmeyi kendine amaç edinmiş bir üniversite olan Kayseri Üniversitesi; çeşitli doğal aromatik bitkilerle daha lezzetli bir ürüne dönüştürdüğü gilaburu şerbeti için patent başvurusunda bulundu.

Kayseri ve çevresinde yetişen gilaburunun coğrafi işareti alınmış, sağlığa oldukça faydası olan, tedavi edici özellikleri ile de tanınan bir bitki olduğunu belirten Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Üyesi Elif Demiral ile Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı Öğr. Gör. Tarık Ertürk; gilaburu meyvesinin tüketimini artırmak için gilaburu şerbeti geliştirdi. Merkez Müdürü Öğr. Üyesi Elif Demiral, farklı ve sağlıklı ürünler üretmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek; "Merkezimiz 4 yılı aşkın süredir faaliyet yürütmektedir. Merkezimiz bünyesinde yer alan üretim tesisinde doğal ve sağlıklı bir şekilde ürettiğimiz başta süt ve süt ürünleri olmak üzere pek çok gıdayı halkımızla buluşturmaktayız. Merkezimizde; pek çok Ar-Ge çalışması da yürütülmektedir. Bu çalışmalarımızda halkımıza farklı ve sağlıklı ürünler üretmeyi hedeflemekteyiz. Gilaburu da Kayseri ve çevresinde yetişen, coğrafi işareti de alınmış daha çok tedavi edici özelliği ile bilinen bir üründür. Ancak gilaburu suyunun farklı ve buruk diyebileceğimiz tadından dolayı sınırlı bir tüketici kitlesine sahiptir. Ancak gilaburu suyu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalara baktığımızda özellikle sindirim sistemi, metabolik rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğu ispatlanmıştır. Bunları dikkate aldığımızda gilaburuyu nasıl içilebilir hale getirebiliriz diye düşünüp bir Ar-Ge çalışması başlattık" dedi.

Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Tarık Ertürk ise, sağlık açısından da birçok faydası olduğu bilinen gilaburunun tüketilmesini artırmak amacıyla Ar-Ge çalışması yaptıklarını kaydederek; "Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çeşitli Ar-Ge çalışmalarına aşçılık programı olarak destek veriyoruz. Daha önceden çeşitli sirke yapımında ve bugün de gilaburu şerbeti yapımında Ar-Ge çalışmaları yürüttük. Bilindiği üzere Kayseri ve civarında yetişen gilaburu, sağlık açısından oldukça yüksek bir üründür. Böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen gilaburu, çoğunlukla sağlığını kaybetmiş insanlar tarafından tüketilmekte. Bunun sebebi buruk ve acı bir tada sahip olmasından kaynaklanıyor. Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları sonrasında doğal aromatik bitkiler ilave ederek ürünü daha içilebilir ve tüketimini daha da yaygınlaştırma amaçlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda da yapmış olduğumuz çalışmaların olumlu sonuçlarını görüyoruz. Üretimine merkezimiz bünyesinde başladık. Aynı zamanda Kayseri Üniversitemiz adına ürünün patent başvurusunu da yaptık. Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; topluma faydalı olmak ve sağlıklı ürünler yetiştirmek için bundan sonra da çalışmalarına hızla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Sağlık, Eğitim, Tarım, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kayseri Üniversitesi'nden Gilaburu Şerbeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 00:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Üniversitesi'nden Gilaburu Şerbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.