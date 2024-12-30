Kazdağları'nda Kış Manzarası

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Kazdağları'nda kar yağışı yoğunlaştı, eşsiz manzaralar dronla görüntülendi

BALIKESİR - Kazdağları'nda etkisini artıran kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüyerek güzel görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede, dron kamerasıyla çekilen görüntüler, doğanın kış mevsimindeki eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler, yolları açık tutmak için yoğun bir mesai harcıyor. Ancak karın etkisiyle ulaşımda zaman zaman zorluklar yaşanıyor. Buna rağmen, karla kaplanan ormanlar ve tepeler, izleyenlere adeta bir görsel şölen sunuyor.

Yetkililer, sürücülere kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarılarda bulunurken, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Doğaseverlerin ilgi odağı olan Kazdağları, kış mevsiminde de kartpostallık manzaralarıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.