Kimsesiz Hayırsever Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kimsesiz Hayırsever Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Amasya'da hayatını kaybeden kimsesiz hayırsever Yaşar Uzun'un vasiyetiyle evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı not bulunarak son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Amasya Valisi Önder Bakan da katıldı.

01.04.2025 02:23  Güncelleme: 02:30
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Üstünden not çıkan kimsesiz hayırsever son yolculuğuna uğurlandı

AMASYA - Amasya'da hayatını kaybettiği hastanede üstünden evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı not çıkan kimsesiz hayırsever adam, son yolculuğuna uğurlandı.

Belediye gasilhanesinde düzenlenecek cenaze törenini Sultan II. Bayezid Camii'ne aldırtıp namaza katılan Amasya Valisi Önder Bakan, "Devlet kimsesizlerin kimsesidir" dedi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören 70 yaşındaki Yaşar Uzun, dün hayatını kaybetti. Kimsesi olmayan Uzun'un eşyalarını toplayan hastane personeli, el yazısıyla yazılmış ve "vasiyetimdir" başlıklı bir not buldu. Notun 11 yıl önce kaleme alındığı ve Gökmedese Mahallesi'nde bulunan evinin yanı sıra banka hesabındaki paranın cenaze masraflarında kullanılmasını istediği belirtildi. Ayrıca Uzun'un, miras bırakmış olduğu bu varlıkları Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı da notta yer aldı. Uzun'un cenazesi, görevli personel tarafından belediye gasilhanesine taşındı.

Durumdan haberdar olan Amasya Valisi Önder Bakan, cenaze namazının gasilhanede kılınması yerine şehrin en büyük ibadethanesi olan Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenmesi talimatı verdi. Cenazeye de katılıp Uzun'a Allah'tan rahmet dileyen Vali Bakan, "Devlet kimsesizlerin kimsesidir" dedi.

Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni ve komşuları tarafından Memidede Mezarlığına defnedilen Uzun'un sevilen bir kişi olduğunu anlatan komşusu İbrahim Öksüz, "Evini ve bankadaki Mehmetçik Vakfına bağışlamış. Anlamlı bir bağış yapmış. Bayram gününe denk gelen anlamlı bir günde vefat etti" diye konuştu.

Kimsesiz Hayırsever Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kimsesiz Hayırsever Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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