Kırık Ayağıyla Hipodromda Heyecan - Son Dakika
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Kırık Ayağıyla Hipodromda Heyecan

09.06.2025 23:18
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Bursa'da hipodromda at yarışları izleyen Ecrin Yasak, ayağı kırık olmasına rağmen bayram coşkusunu yaşadı.

Alçıdaki kırık ayağıyla at yarışı izlemeye geldi

Yarışseverler bayramın son gününü hipodromda geçirdi

BURSA - Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde Bursa Osmangazi Hipodromu'nda düzenlenen at yarışlarına yarışseverler ilgi gösterdi.

Güzel havayı fırsat bilen çok sayıda Bursalı yarışsever, bayramın son gününü hipodromda geçirdi. Arap ve İngiliz atlarının ikili ve altılı gibi farklı koşularının yapıldığı bugünkü programda, Hilalüzzaman koşusu da gerçekleştirildi.

Yoğun ilginin gösterildiği at yarışlarını ayağı kırık olan 11 yaşındaki yarışsever Ecrin Yasak da izledi. Ecrin Yasak, at yarışlarını izlemeyi çok sevdiğini belirterek, ayağı kırık olmasına rağmen hipodromdaki heyecana ortak olduğunu söyledi.

Kumda ve çimde, her koşuda heyecanın dorukta olduğu yarışlarda birinci gelen atların sahipleri ve bakıcıları sevinç yaşarken, hipodroma gelen aileler çocuklarıyla derece elde eden atlarla fotoğraf çektirmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bursa, Genel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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