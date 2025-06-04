Kırşehir'de 1 Tonluk İnok 240 Bin TL'ye Satıldı

Kırşehir hayvan pazarında 'Paşa' ilgi odağı oldu: 1 tonluk inek 240 bin TL'ye satıldı

KIRŞEHİR - Kırşehir Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda satışa çıkarılan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki inek, 240 bin TL'ye alıcı bularak pazarın en dikkat çeken hayvanı oldu. Pazarcıların "Paşa" adını verdiği inek, uzun süre alıcılar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kırşehir'de kurulan Hayvan Pazarı, bu hafta rekor ağırlığa sahip bir ineğe ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dev inek, geldiği anda pazardaki tüm dikkatleri üzerine çekti. Satıcı tarafından "Paşa" adı verilen inek, hem boyutları hem de sakinliğiyle pazarcıların gözdesi haline geldi.

Rekor fiyata satıldı

İneğin sahibi Abdullah Köksal, hayvanın beslenmesine ve bakımına uzun süredir özel olarak önem verdiklerini belirterek, "Kendi üretimimiz, yaylım getirir getirmezde pazarlığımız oldu ve paşamız pazarın tek hayvanı" dedi.

Pazara gelen vatandaşlar, dev ineğin yanına yaklaşarak fotoğraf çektirdi. Kimileri inekle hatıra fotoğrafı çekti. Kırşehir Ticaret Borsası yetkilileri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yoğunluğun artmasını beklediklerini ve bu tarz özel hayvanların pazara olan ilgiyi artırdığını ifade etti. Kırşehir canlı hayvan pazarından küçük baş hayvanlar 16 bin bandında fiyatla yer alırken büyükbaş hayvanlar hisseli şekilde 30 bin TL'den alıcısını bekliyor.