Kış Aylarında Haşere Mücadelesi Önemli - Son Dakika
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Kış Aylarında Haşere Mücadelesi Önemli

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Veteriner Hekimler Odası Başkanı, kışın haşerelere karşı etkin mücadele çağrısında bulundu.

17.12.2024 16:54
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Haşerelere karşı en etkin mücadele kış döneminde

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül:

"Kış aylarında alınacak önlemle popülasyon hareketliliğini önlemiş oluruz"

KAYSERİ - Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergün; haşerelerin havaların soğumasıyla nemli ve kuytu köşelerde hareketsiz olduklarını ifade ederek, bunlarla mücadelede en etkin dönemin kış ayları olduğunu belirtti.

Haşerelerle mücadelede kış aylarında yapılacak ilaçlamanın daha etkili olacağını iade eden Başkan Ergül, "Artık kış aylarına girdik, havalar soğudu. Yaz dönemi gibi sinekler, kara sinekler aktif değil. Biraz daha pasif hale geçmiş oldular. Bununla ilgili de sadece yaz döneminde değil kış döneminde de haşerelere karşı mücadele edilmesi lazım. Özellikle havaların soğumasıyla bu canlılar daha böyle kuytu ve ılıman bölgelerde adeta uykuya yatıyorlar. Daha hareketsiz şekilde kalıyorlar. Bunun için de tedbirlerin alınması gerekiyor özellikle yaz döneminde bu popülasyonun çoğalması ve üremesiyle ilgili. Binalarımızda, işyerleri olsun en alt kattaki nemli ve kuytu köşelerin özellikle bu dönemlerde haşerelerin larvalarına yönelik ilaçlama mücadelesinin devam etmesi lazım belirli periyotlarla. Buralarda oluşabilecek popülasyonun kontrol altına alıp özellikle yaz dönemine geçtiğinde sıcakların artmasıyla oluşabilecek popülasyon hareketliliğini bir şekilde önlemiş ve kısıtlamış oluruz. Bu önemli bir nokta" dedi.

Kullanılacak ilaçların da insan sağlığına zarar vermeyecek ilaçların olması gerektiğinin de altını çizen Ergül; "Tabi bu canlılara yönelik uygulanacak ilaçların özellikle halk ve insan sağlığını tehdit etmeyecek ilaçlar olması lazım. Bilinçli bir mücadelenin yapılmış olması gerekiyor. Hem hekimlerimize hem de bu işle uğraşan uzmanlardan destek alınıp özellikle şehirdeki insanlarımızın ilaçlamalarını düzenli bir şekilde yapmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kayseri, Sağlık, Tarım, Çevre, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kış Aylarında Haşere Mücadelesi Önemli - Son Dakika

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