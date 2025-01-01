Kocaeli 2025'i Coşkuyla Karşıladı

Kocaeli 2025'i ışıl ışıl karşıladı
KOCAELİ - Kocaeli 2025 yılını ışıl ışıl sokaklar ve caddelerle karşıladı. Vatandaşlar 2024 yılının son saatlerini kırmızı halılar üzerinde çocukları, arkadaşları ve aileleri ile birlikte uğurladı.
Kentte yaşayanlar 2025 yılına fotoğraf ve videolar çekerek girdi. Özellikle yürüyüş yolu, Fethiye caddesi ile kent meydanında vatandaşlar coşkuya ortak oldu.
Öte yandan şehrin bir çok noktasında güvenlik güçleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görev yapıyor.
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