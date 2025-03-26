Konak Belediyesi'nde İşçiler Greve Gidiyor

Maaş krizi yaşanan Konak Belediyesi'nde işçiler greve gidiyor

İZMİR - Bir süredir işçilerine maaş ödemekte zorlanan Konak Belediyesi, bu defa Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde çalışanları ile karşı karşıya geldi. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, TİS görülmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. Bir anlaşma sağlanamaması halinde işçiler 7 Mayıs'tan sonra greve çıkacak.

Konak Belediyesine bağlı Merbel A.Ş. adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, aralık ayından bu yana süren ve yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Genel-İş Sendikası grev kararı aldı. Alınan karar, belediye binasının girişine asıldı. Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamazsa işçiler, 7 Mayıs'tan sonra greve çıkacak.

Grev kararı ile ilgili açıklamalarda bulunan DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, "Konak Belediyesi Merbel şirketinde sendikamızın, yaklaşık bin 500 isçi için yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmeleri aralık ayında başladı. Arabulucu uyuşmazlık raporunun tarafımıza tebliğ edilmesi ile birlikte 14 Mart'ta yasal grev sürecine girilmiştir. Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şubemizin Sodemsen, Konak Belediyesi ve Merbel yetkilileri ile sürdürmekte olduğu toplu is sözleşmesi konusunda anlaşmaya varılamamış ve grev kararı almıştır. Emeğinden başka geçim kaynağı olmayan işçilerin ekonomisi çökerken, emekçilerin alim gücü düştü, Bizler en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz hale geldik. İnsan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak, sosyal haklarımızı ve toplu sözleşme kazanımlarımızı istiyoruz" diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Aras, "Bu zamlarla insanca yaşamak, ailemizi geçindirebilmek, çocuklarımızın geleceğini planlamak, çocuklarımızın isteklerini karşılayabilmek bile mümkün değildir. Biz işçiler, yaşamın pahalı emeğin ucuz olduğu bu düzenin karşısına "Bu böyle gitmez' diyerek çıkacağız ve sefalet ücretlerine teslim olmayacağız. Toplu sözleşme sürecinde sorumluluk bilinciyle toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı günden bugüne kadar müzakere yolunu seçtik. Ancak ne işveren sendikası Sodemsen ne de belediye yönetimi, bizlere aynı sorumlulukla yaklaşmamıştır. Belediye Yönetiminin derhal sorumluluk üstlenip Sodemsen'in umursamaz tavrına karşı işçiden yana tavır almasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Belediye yönetimini masaya davet ediyoruz"

Sadece ücret zammı mücadelesi değil, isçinin hak mücadelesini de sürdürdüklerini belirten Aras, sözlerine şöyle devam etti:

"Konak halkına canla başla çalışarak hizmet ediyor, emeğimizin karşılığını istiyoruz. En son Nisan 2024'te aldığımız zam ile yaklaşık bir yıldır zamsız çalışmaktayız. Aldığımız ücretler bugünün ekonomik şartlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Biz işçileri kendi başına ne kadar ücret aldığımız değil, aldığımız ücretlerin, ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetip yetmediği ilgilendirmektedir. İnsanca bir yaşam ve ezilmediğimiz bir ücret için belediye yönetimini masaya davet ediyoruz."

Anlaşma sağlanamazsa 7 Mayıs'ta greve çıkılacak

Ücretlerin ve sosyal haklarının talep ettikleri noktaya gelinceye kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan Aras, "Toplu iş sözleşmesinde, masada Sodemsen ve belediye yönetimi çözümsüzlükten yana bir tavırda devam ederse, 7 Mayıs'ta Merbel işçileri greve çıkacaktır ve Konak'ta hizmet duracaktır" açıklamalarında bulundu.