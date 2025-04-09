Konsere Koşarak Gittiler - Son Dakika
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Konsere Koşarak Gittiler

Adana'daki Portakal Çiçeği Karnavalı'nda katılımcılar, konser için ön sırayı kapmak için koştu.

09.04.2025 17:26
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Her şey ön sırayı kapmak için: Maraton koşar gibi konsere koştular

ADANA - Adana'da devam eden Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelenler konser alanının kapısının açılmasıyla birlikte ön sırayı kapmak için kıyasıya mücadele etti. O anlar maraton koşanları akla getirdi.

Kentte devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri sürüyor. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen konseri dinlemek isteyenler sahneye yakın olan ön kısmı kapmak için mücadele etti. Vatandaşların o anları maratonu andırdı.

Konsere gelen Can Bulut, "Boyum kısa olduğundan dolayı ve en ön sırada olmak için koşuyorum, maraton olsa yine koşarım. En önde olunca rahat rahat izleyebiliyorum. Aslında koşmak çok mantıksız bir şey, insanların hakkına giriyoruz ama boyum kısa olduğu için öne gidiyorum. Kimseye bunu tavsiye etmiyorum, insanca gidebilirler "dedi.

Konseri ön sıradan dinlemek için gelen Hasret Özay ise, "Ön sırada kapının açılmasını bekledim çünkü sahnenin en önünü kapıp şarkıcıyı daha yakından dinlemek istiyorum. Maratonda böyle koşmam konser yok çünkü" diye konuştu.

Koşanları ilginç bulan Gülbahar Yılmaz ise, "İyi ki ön sırada değildim, herkes bir anda koştu gitti. Koşanlar hakkında yorumsuzum çünkü çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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