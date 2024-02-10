Genel

Köpeğin dronla imtihanı

BİTLİS - BİTLİS

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, havada görüntü çeken dronun sesine tepki gösteren bir köpek, komik görüntülere sahne oldu.

Adilcevaz ilçesinde sese karşı hassas olan köpek, dronun sesine kızarak onu tutmak için havaya zıpladı. Belli bir müddet dronla kavga eden köpek, sonunda pes ederek oradan uzaklaştı. Köpeğinin sese karşı hassas olduğunu ve kızdığını ifade eden İlhami Atalan isimli vatandaş, köpeğinin sesten dolayı drona saldırdığını söyledi.