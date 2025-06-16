Köy Çocuklarının Uçurtma Sevinci - Son Dakika
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Köy Çocuklarının Uçurtma Sevinci

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16.06.2025 08:23
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Köy Çocuklarının Uçurtma Sevinci
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Özdirek Oluklu İlkokulu'nda düzenlenen uçurtma şenliği, çocuklara heyecan dolu anlar yaşattı.

Köy çocuklarının hayali gerçek oldu, gökyüzü uçurtmalarla şenlendi

AĞRI - Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek Oluklu İlkokulu'nda düzenlenen uçurtma şenliği, köy çocuklarına ilk kez gökyüzüne uçurtma salmanın heyecanını yaşattı.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek Oluklu köyünde görev yapan öğretmenler, öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı. Köyde ilk kez düzenlenen uçurtma şenliğiyle, daha önce yalnızca kitaplardan ve öğretmenlerinin anlattığı hikayelerden uçurtmayı tanıyan çocuklar, uçurtmalarıyla gökyüzünü süsledi.

Hayırseverlerin desteğiyle temin edilen uçurtmalarla gerçekleştirilen etkinlik, yalnızca bir şenlik değil, aynı zamanda çocuklar için hayatlarında bir ilki yaşadıkları özel bir gün oldu. Etkinliğe, kardeş okul olan Yapılı İlkokulu da davet edildi. Daha önce çeşitli faaliyetlerde bir araya gelen iki okulun öğrencileri, bu kez gökyüzünü birlikte renklendirdi.

Program, okuma-yazma öğrenen öğrencilere madalya takdim edilmesiyle başladı. Ardından 4. sınıf öğrencileri için mezuniyet ve kep atma töreni düzenlendi. Günün sonunda ise iki okulun katılımıyla uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Gökyüzünü süsleyen rengarenk uçurtmalar, çocukların sevincini doruğa çıkarırken, köyde adeta festival havası esti. Öğrenciler ve öğretmenler, hem eğlendi hem de dayanışmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğin amacı hakkında bilgi veren okul öğretmenlerinden Merve Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Burada bir şenliğimiz var. Bu şenliğin amacı, çocuklarımızın daha önce hiç uçurtma ile tanışmamış olmalarıydı. Derslerde anlattığımız hikayelerde sık sık 'Öğretmenim uçurtma nasıl bir şey? Biz de uçmak istiyoruz, böyle bir şey yapabilir miyiz?' dediler. Biz de bu hayali gerçekleştirmek istedik. Hayırseverlerimizin desteğiyle uçurtmalar sağlandı. Kardeş okulumuz Yapılı İlkokulu ile birlikte öğrencilerimiz bu deneyimi yaşadı. Çok keyif aldılar, birlikte uçurtma uçurdular. Umarım bu anıyı hayatları boyunca unutmazlar."

Köy okulunda öğretmenlik yapmanın zorluklarına da değinen Baran, "Geçen yıl Mardin'den buraya atandım. Köyde öğretmenlik zor ama bir o kadar da anlamlı. Öğrencilerle böyle deneyimler yaşamak, onların hayallerine dokunmak benim için çok kıymetli. En küçük etkinlikten bile büyük mutluluk duyuyorlar çünkü bu duyguları daha önce hiç yaşamamışlar, Memleketlerinden uzaklara giden tüm öğretmen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Öğrenciler çok anlamlı ve değerli. Yıllar sonra bu anılar çok kıymetli deneyimlere dönüşecek. Umut olmaya, dokunmaya devam etsinler."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Köy Çocuklarının Uçurtma Sevinci - Son Dakika

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