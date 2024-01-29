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Küçük izciler doğada pizza yapmayı öğrendi - Son Dakika
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Küçük izciler doğada pizza yapmayı öğrendi

Kayseri'de Pozitif Genç İzcilik Spor Kulübü tarafından düzenlenen faaliyete katılan küçük izciler, doğa şartlarında aç kalmamak için pizza yapmayı öğrendi. İzciler, izci liderlerinden hem teorik olarak hem de pratik olarak pizza yapımını öğrendi. Bu faaliyetlerle izciler, doğada nasıl yemek yapacaklarını ve olumsuzluklarla nasıl baş edeceklerini öğreniyorlar.

Küçük izciler doğada pizza yapmayı öğrendi
29.01.2024 - 23:46,
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Küçük izciler pizza yapmayı öğrendi

Hüseyin Bozlak: "İzcilerimize doğada olumsuzluklarla nasıl baş edebileceklerini öğretmeye çalışıyoruz"

KAYSERİ - Kayseri'de Pozitif Genç İzcilik Spor Kulübü tarafından düzenlenen faaliyete katılan küçük izciler, doğa şartlarında aç kalmamak için yemek yapmayı öğreniyor. İzciler, kapalı alan faaliyeti olarak da yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olan izci liderlerinden pizza yapmayı öğrendi.

Faaliyete katılan küçükler, aynı zamanda yiyecek içecek hizmetleri olan izci liderlerinden nasıl pizza yapılacağını hem dinlerken, diğer yandan da yemeğin yapımında görev üstlenerek pratik olarak da pizza yapımını öğrendi. İzcilere evde olduğu gibi doğada da nasıl yemek yapıldığını öğrettiklerini söyleyen Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni ve Gönüllü İzci Lideri Hüseyin Bozlak, "Biz izcilerimizle her hafta farklı etkinlikler ve faaliyetler yapıyoruz. Bizim izcilik çalışmalarında kapalı alan faaliyeti ve açık alan faaliyeti dediğimiz alanlarımız var. Kapalı alan faaliyetlerinde teorik kısmını vererek, uygulamayı a açık alanda gerçekleştiriyoruz. İzcilerimize doğada nasıl hareket etmeleri gerekiyor, zor şartlar altında ne yapması gerekiyor bunların temel bilgilerini vermeye çalışıyoruz. Bugün burada izcilerimize pizza yapımını öğrettik kapalı alan faaliyeti olarak. Aynı zamanda doğada nasıl yemek yapılır bu ve benzeri çalışmalarımız da ilerleyen süreçlerde devam edecek" dedi.

Bozlak, izcilik faaliyetlerinin birçok alanda katılımcıları geliştirdiğini söyleyerek, "İzcilik hem motor becerilerini, hem kritik - analitik düşünmeyi hem de takım oyunlarını birlikte getiren bir faaliyettir. İzcilik çalışmalarımızda gençler bireysel algıdan çok, toplu grup olarak hareket edebilme özelliğini yaşamakta ve doğayla baş başa kalabilme, evde tek başına kaldığında bununla nasıl baş edebilirim, nasıl yemek yapabilirim, nasıl oyunlar oynayabilirim, yönümü nasıl bulabilirim gibi faaliyetler yapabilmekteler. Çadır kurabilmekteler. Bu ve benzeri şekilde öğrencilerimiz, gençlerimiz, izcilerimiz ileride sağlam ve zinde bir şekilde yetişmeye devam ediyorlar. Herkesin nerede olursa olsun izcilik faaliyetlerine katılmalarını ve katkı sağlamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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