Küçükçekmece'de pazarcıların kar keyfi
İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de pazarcılar yağan karın altında halay çekerek gönüllerince eğlendi.
İstanbul'da kar yağışı yer yer etkisini artırarak devam ediyor. Megakentin bir çok noktası beyaza büründü. Küçükçekmece Kanarya Perşembe pazarında da çadır açan pazarcılar karın tadını çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Yağan kar altında halay çeken Pazarcılar gönüllerince eğlendi.
Son Dakika › Genel › Küçükçekmece'de Pazarcılar Kar Eğlencesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?