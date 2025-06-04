Kumar Bağımlılığı Tiyatroyla Anlatıldı

Kumar bağımlılığını tiyatro ile anlattılar

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 'Girdap' isimli tiyatro oyunu ile vatandaşlara kumar bağımlılığının zararları anlatıldı.

Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tiyatro oyununa Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Girdap' isimli tiyatro oyunu ile izleyicilere kumar bağımlılığının nasıl başladığı ve kötü sonuçları anlatıldı.