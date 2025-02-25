Kurt Sürüsü Yiyecek Ararken Kamerada

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Yiyecek arayan kurt sürüsü kamerada

ADIYAMAN - Adıyaman'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek arayan kurt sürüsü bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adıyaman'da kar yağışı ve sonrasındaki soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Hava sıcaklığının eksi 13 derecelere kadar düştüğü Çelikhan ilçesi kırsalında yaban hayvanları yiyecek bulabilmek için kar bulunmayan rakımı düşük bölgelere gidiyor.

Adıyaman-Çelikhan karayolu üzerinde ki bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından 5 kurttan oluşan sürü, Şubat ayı içerisindeki birkaç defa kaydedildi.

Sadece kurt sürüsü değil aynı zamanda onlarca yaban domuzu da yine güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.