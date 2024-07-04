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Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanı 'Kara Fatma' mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Milli mücadelenin kadın kahramanlarından 'Kara Fatma' lakaplı Üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 69'uncu yılında anıldı.

Cesaretiyle Milli Mücadele'nin sembol isimleri arasında yer alan Kara Fatma olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden, vefatının 69'uncu yıl dönümünde Kulaksız'daki anıt mezarı başında anıldı. Düzenlenen anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için duayla başladı. Daha sonra Üsteğmen Fatma Seher Erden adına gerçekleştirilen hitabın ardından tören, Genç Kızılay gönüllülerinin 'Kara Fatma'nın kabrine onarım ve bakım yapmasının ardından sona erdi.