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Kuru temizlemecide unutulan elbiseler ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor - Son Dakika
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Kuru temizlemecide unutulan elbiseler ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar tarafından temizlenmesi için kuru temizlemeciye bırakılan ve tekrar alınmayan her türlü elbise ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Kuru temizlemecilerde uzun süre kalan elbiseler tozlanırken, iş yeri sahipleri bu elbiseleri 3 ay sonra mesuliyet kabul etmediklerini ve ihtiyaç sahiplerine verdiklerini belirtiyor.

Kuru temizlemecide unutulan elbiseler ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor
29.01.2024 - 23:53,
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Kuru temizlemecide unutulan elbiseler ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor

BİTLİS – Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar tarafından temizlenmesi için kuru temizlemeciye bırakılan ve tekrar alınmayan her türlü elbise ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Tatvan ilçesinde vatandaşlar tarafından temizlenmesi için kuru temizlemeciye bırakılan takım elbiseden gömleğe ve pantolona kadar unutulan çok sayıdaki elbise, kuru temizlemecileri zor durumda bırakıyor. 14 yıldır ilçede kuru temizleme işini yaptıklarını söyleyen Şerafettin Sönmez, iş yerlerinde yaklaşık 5 yıllık elbiselerin bulunduğunu ve bu süre zarfında alınmayan elbiseleri ihtiyaç sahipleri vatandaşlara verdiklerini söyledi. Uzun süre alınmayan elbiselerde sararma olduğunu ve 5 yıl önce kullandıkları jelatini artık kullanmadıkları için eski olup olmadığını bu şekilde anladıklarını söyleyen Sönmez, uzun süre sonra elbiselerini almaya gelen vatandaşların elbiselerini yeniden yıkatmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Uzun süre kalan elbiseler yıllar içinde tozlanırken, kuru temizlemede unuttuklarını fark eden vatandaşlar ise yıllar sonra elbiselerini almaya geldiklerinde ise yıkama ücretini verip vermediği ve iş yeri sahiplerinin ise ücreti alıp almadıklarını hatırlamakta güçlük çekiyor. Temizlenmesi için kuru temizlemeye bırakılan ve tekrar alınmayan her türlü elbise ise iş yerinde ciddi anlamda yer kaplıyor. İş yeri sahipleri, unutulan ve yer kaplayan elbiseleri ise 3 ay sonra mesuliyet kabul etmediklerini ve ihtiyaç sahiplerine verdiklerini söyledi.

300'den fazla elbisenin yıllardır unutulduğunu ve kimseden ses seda çıkmadığı için ihtiyaç sahiplerine verdiklerini söyleyen iş yeri sahibi Şerafettin Sönmez, "14 yıldır kuru temizleme işi yapıyoruz. Unutulan yaklaşık 5 yıllık elbiseler var bizde. Haliyle uzun süre kalan elbiseler zamanla toz oluyor. Müşterilerimizden ricamızdır, elbiselerini erken alsınlar. Yeni gelen elbiseleri asmakta sıkıntı yaşıyoruz, yer sıkıntısı olduğu için. Bizim normal şartlarda 3 ay süremiz var. Bu 3 aydan sonra mesuliyet kabul etmiyoruz. Tabii ki de burası küçük bir yer herkes birbirini tanıyor ve bundan dolayı maalesef ki bu kurala uyamıyoruz. Burası küçük bir ilçe, batı illeri gibi değil çünkü batı illerinde 15 gün gibi kısa bir sürede alınması gerekiyorken biz burada 3 ay gibi bir süre vermemize rağmen müşterilerimiz maalesef unutuyor ve almıyor. Bu süre zarfında da gelmedikleri takdirde mesuliyet kabul etmeyip ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Müşteriler temizlenmesi için getirdikleri elbiselerin ödemesini yapıyor yapmıyor tam emin olamadığımız için yıllar sonra alındığında maalesef bu tereddütte kalıyoruz. Elbiseyi ilk astığımız zaman üzerinde isim yazılan kağıtlar beyazdır. Yıllarca kaldıktan sonra sarardıkları için bu elbisenin eski tarihli olduğunu anlıyoruz. Ayrıca üzerinde eskiden kullandığımız baskılı jelatinler olduğunda da eski tarihli bir elbise olduğunu anlıyoruz. Müşterilerimizden ricamız odur ki bıraktıkları elbiseleri zamanında alırlarsa çok memnun oluruz" dedi.

Kaynak: İHA
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