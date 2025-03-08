Kusurlu Süpürge Mağaza Önünde Paralandı

Kusurlu ürün çileden çıkarttı, akıllı süpürgeyi Teknosa mağazası önünde parçaladı

SİVAS - Sivas'ta bir tüketici elektronik ürün mağazasından aldığı akıllı süpürgenin 15 kez servise gitmesi, kaskolu olmasına rağmen sorun bir türlü giderilmemesi üzerine çileden çıktı ve süpürgeyi satın aldığı Teknosa mağazasının önünde parçaladı.

Sivas'ta ikamet eden Turgay Abuş isimli tüketici aylar önce Sivas'ta İVA Park AVM'de bulunan Teknosa mağazasından Xiaomi marka bir akıllı süpürge aldı. Abuş, ürünü alırken firmanın ısrarı üzerine fazla ücret ödeyerek kasko ve sigorta yaptırdı. Cihaz eve götürülüp denendiğinde ise kusurlu olduğu, temizlik yapmadığı anlaşıldı. Firma sigortalı ve kaskolu olmasına rağmen ürünü değişmek yerine serviste oranım yolunu seçti. Aylar içerisinde ürün 15 kez servise gidip yine kusurlu dönünce çileden çıkan Abuş, geçtiğimiz gün AVM'ye giderek mağaza önünde ürünü parçaladı. Bu anları da cep telefonu ile kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı.