Maltepe'de Yan Bakma Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Maltepe'de Yan Bakma Cinayeti

20 yaşındaki Berke Yüce, yan bakma tartışması sonucu silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

10.03.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de 20 yaşındaki genç yan bakma cinayetine kurban gitmiş

İSTANBUL - Maltepe'de seyir halindeyken aracında silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden 20 yaşındaki Berke Yüce'nin 'yan bakma' kavgası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından silahı kullanan B.B.G. ile birlikte 3 şüpheli yakalandı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde 20 Şubat 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir otomobilden açılan ateş sonucu, diğer otomobilde bulunan 20 yaşındaki Berke Yüce sırtından vurularak hayatını kaybetmişti.

"Seyir halindeyken ateş ettiler"

Yüce'nin arkadaşı olan tanık B.K. ifadesinde, maktul ve diğer arkadaşları ile birlikte araç ile gezdiklerini, kendisinin ekmek almak için bir fırına girdiğini, fırından çıktığı sırada, fırın önünde bulunan şüpheli şahıslarla yan bakma mevzusundan tartıştığını söyledi. Olay yerinde bulunan şahsın kendisine silah çıkartarak doldur boşalt yaptığını kendisinin arkadaşlarıyla birlikte arabayla fırının önünden ayrıldıklarını daha sonra bir araç ile kendilerini takip ettiklerini, seyir haldeyken şüpheli şahısların kullanmış olduğu araç içerisinden kendilerine doğru ateş edildiğini ve maktul şahsın yaralandığını anlattı.

2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Konuya ilişkin çalışma başlayan polis ekipleri, şüphelilerin olayda kullandıkları aracı Sultanbeyli ilçesinde terk edilmiş halde buldu. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli şahısların kaçmasına yardım ve yataklıkta bulunan Y.K.ve T.M.Ç.isimli şahısları yakalayarak 'suçluyu kayırma' suçundan gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Y.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.M.Ç. isimli şahıs ise tutuklandı.

Silahla ateş eden şüpheli yakalandı

Olayda silahı kullandığı belirlenen B.B.G.isimli şahıs da kullanmış olduğu silahla birlikte Pendik'te 8 Mart tarihinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin 6 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Politika, Maltepe, 3-sayfa, Genel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Genel Maltepe'de Yan Bakma Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı
Peru’da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı
Hakan Fidan’dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı Hakan Fidan'dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı
Konya’da gençler arasında bıçaklı kavga Konya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
17:33 Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
07:37 Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
07:29 Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
07:10 Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
07:09 Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
04:31 Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı
01:35 Peru’da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı
01:16 Hakan Fidan’dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı Hakan Fidan'dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı
00:12 Konya’da gençler arasında bıçaklı kavga Konya'da gençler arasında bıçaklı kavga
23:46 ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 18:20:38. #7.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de Yan Bakma Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.