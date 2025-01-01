Mardin'de yılın ilk bebeği 00.04'te dünyaya geldi
MARDİN - Mardin'de 2025 yılının ilk bebeği 00.04'te dünyaya geldi.
Mardin'de özel bir hastanede 00.04'te normal doğumla 2 kilo 975 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren anne, yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.
Son Dakika › Genel › Mardin'de Yılın İlk Bebeği Doğdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?