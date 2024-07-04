Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi: O anlar kamerada - Son Dakika
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Genel

Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi: O anlar kamerada

Bakırköy'de Marmaray'ı durduran makinist, sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist daha sonra seferine devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

04.07.2024 00:12
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Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi: O anlar kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de Marmaray'ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda Avusturya- Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist daha sonra oradan ayrılarak seferine devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Makinist, Marmaray'ı durdurarak maçı izledi

Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy Sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören Makinist, Marmaray'ı durdurarak taraftara eşlik etti. Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi: O anlar kamerada - Son Dakika

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