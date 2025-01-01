Mehmetçik'ten Yeni Yıl Mesajı

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Mehmetçikten yeni yıl mesajı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silah altında 2025'e giren Mehmetçik'in yeni yıl mesajını içeren video yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, yurt içinde, hudutlarda, sınır ötesinde ve denizlerde silah altında olan Mehmetçik'in yeni yıl mesajları yer aldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakarlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak."