Mersin'de Sıcak Havada Sahil Keyfi

Mersin'de havalar ısınınca sahiller hareketlendi

MERSİN - Mersin'de havaların ısınmasıyla birlikte insanlar park ve sahillere akın etti. Kimileri gölgelik alanlarda dinlenirken, kimileri de denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Mersin'de sıcak havanın etkisini göstermeye başlamasıyla vatandaşlar, serinlemek için sahil bandına yöneldi. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıktığı kentte, hissedilen sıcaklık ise zaman zaman 30 dereceleri geçti. Akdeniz ilçesindeki deniz kenarında bulunan Millet Bahçesi ise sıcak havadan bunalanların uğrak noktası oldu. Kimi vatandaşlar ağaç gölgelerinde ve çimenlik alanlarda oturup dinlenmeyi tercih ederken, kimileri ise denize girdi. Özellikle serinlemek isteyenler, denizin keyfini doyasıya çıkardı.

Havanın sıcak olması nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdiklerini belirten Miraç Çetin, "Hava sıcak diye arkadaşlarla yüzmeye geldik. Bu aralar zaten aklımızda vardı yüzmek. Biz önce çarşıya gezmeye çıktık, ondan sonra aklımıza yüzmek geldi. 'Hava sıcakken atlayalım' dedik. Su ılık, tam da denize girmelik bir hava zaten" diye konuştu. Sıcaktan bunalanlara denize girmeyi öneren Çetin, "Hava ısınmışken gelin, eğlenin, yüzün" dedi.