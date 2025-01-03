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Mersin'in kurtuluş günü coşkuyla kutlandı

MERSİN - Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliğinin tüfekli hareket gösterileri ile helikopterde üzüm salkımı gösterisi nefes kesti.

Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamaları, Tren Garında gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan heyetin karşılanması töreni ile başladı. Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutan Vekili Tuğamiral Mehmet Savaş Eser ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve öğrencilerin de katıldığı törenin ardından Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Kortej yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılandı.

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanında devam etti

103. yıl coşkusu Cumhuriyet Meydanında da devam etti. Vali Pehlivan, Tuğamiral Eser ve Başkan Seçer'in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sürdü. Vali Pehlivan, Tuğamiral Eser ve Başkan Seçer ayrıca cipe binerek kutlamalara katılanların kurtuluş bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, öğrenciler şiirler okudu, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Jandarma Merasim Bölük Komutanlığının da tüfekli hareket gösterileri gerçekleştirdiği törende, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de konser verdi.

JÖAK'ın helikopterli gösterisi ve silahlı hareketler nefes kesti

Törende, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliğinin silahlı hareketi ile Özel Asayiş Komutanlığı personeli tarafından helikopter ile gerçekleştirilen 'üzüm salkımı' gösterisi büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı üzerinde birkaç tur atan helikopterden sarkan jandarma ekipleri, görsel şölen sundu. Vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

"Milletimiz, işgalci düşman güçlerini bertaraf etmeyi başarmıştır"

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmasında, "Necip milletimiz vatanına, devletine, bayrağına, bağımsızlığına tutkuyla bağlı bir millettir. Türk milleti, tarih boyunca hiçbir hal ve şartta hür yaşamından ödün vermemiş, ülkesinin birlik ve bütünlüğüne göz dikenin karşısında iman dolu göğsünü siper etmiş, önüne çıkan engelleri, cesaret ve kararlılıkla bertaraf ederek tarihe damga vuran devletler kurmuştur. Uzun tarih yolculuğunda milletimiz, türlü çeşit zorluklarla, düşmanların diz çöktürmeye, yıkmaya, yok etmeye yönelik saldırılarıyla karşılaşmıştır. Vatanını, bayrağını ve bağımsızlığını canından aziz bilen milletimiz, kutsalına yönelik saldırılara her defasında tek yürek olup kenetlenerek karşı koymuş, büyük fedakarlıklar ve eşsiz kahramanlıklar neticesinde işgalci düşman güçlerini bertaraf etmeyi başarmıştır" ifadelerini kullandı.

"Mersin'in kahraman evlatları verdikleri mücadeleleri kurtuluş zaferiyle taçlandırmıştır"

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 5 Kasım 1918 tarihinde Mersin'e geldiğinde söylediği; 'Bizim için savaş henüz bitmedi, asıl kurtuluş savaşına bundan sonra başlayacağız. Ona göre hazırlıklı olmamız gerekir' sözlerini emir telakki eden Mersinlilerin Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali için canı pahasına büyük bir mücadele ortaya koyduğunu vurgulayan Pehlivan, "Mersin'in yüreği vatan aşkı ile çarpan kahraman evlatları yekvücut olarak toprağına sahip çıkmış, canları pahasına vermiş oldukları mücadeleleri 3 Ocak 1922'de elde ettikleri kurtuluş zaferiyle taçlandırmıştır. Mersin'imizde olduğu gibi bütün yurt sathında verilen büyük mücadeleler sonunda elde edilen zaferlerin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyetimiz ilan edilmiş, istiklal mücadelesinin ardından kalkınma ve gelişme yolunda atılan adımlarla istikbal mücadelesi başlamıştır. O günlerden bu günlere Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, ülkesi ve milletiyle bir ve bütün olarak her sahada çok büyük mesafeler kat etmiştir. Mersinimiz de bu gelişim sürecine dahil olmuş, başta tarım, sanayi, lojistik, ticaret ve turizm olmak üzere pek çok sektörde her geçen gün başarılı neticeler elde etmiştir" dedi. Pehlivan, kentteki yatırımlara değinerek, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

"3 Ocak 1922, özgürlük meşalesinin zaferle taçlandığı gündür"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kurtuluş gününü kutlayarak, "Bugün Mersin'imizin kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve heyecanıyla bir aradayız. 3 Ocak 1922 yalnızca bir şehrin değil, bir milletin bağımsızlık aşkıyla özgürlük meşalesinin zaferle taçlandığı gündür. Bu zafer bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen mücadelenin birlik ve beraberliğin azim ve kararlılığın eseridir. Emperyalizme karşı Kuvayi Milliye ruhuyla verilen bu büyük direniş tarihimizin altın harflerle yazılmış sayfalarından biridir. Bu ruh bağımsız yaşama arzusunu adalete bağlılığı haksızlığa karşı dimdik durmayı temsil eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde küllerinden doğan bir milletin özgür ve bağımsız bir geleceğe olan inancıdır. Bugün bu ruhun ışığında bizlere bırakılan mirası onurla taşımaya devam ediyoruz. Kurtuluş mücadelemizin kahramanlarından aldığımız ilhamla geçmişten geleceğe uzanan bir köprüyü hep birlikte inşa ediyoruz" diye konuştu.

"Mersin Türkiye'nin özetidir"

Mersin'in geçmişte olduğu gibi günümüzde de jeopolitik önemi, stratejik konumu ve ekonomik hacmiyle bölgenin ve dünyanın göz bebeği bir şehir konumunda olduğuna işaret eden Seçer, "Mersin Akdeniz çanağının dünyaya açılan en önemli liman kenti kimliğini taşımaktadır. Mersin, lojistiği, serbest bölgesi ve her alanda gelişmiş ticareti, tarım ve sanayi üretimi, turizmi ve bölgenin yeni enerji koridoru olma potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çeken bir merkezdir. Farklı kültürlerin, inançların ve kimliklerin bir arada uyum içerisinde yaşadığı, kardeşlik ve dayanışma zenginliğinin hüküm sürdüğü bir huzur coğrafyasıdır. Mersin Türkiye'nin özetidir, Mersin küçük Türkiye'dir. Savaşın neden olduğu göç sorunundan tüm toplumsal sorunlara, gelir dağılımındaki adaletsizlikten, ekonomik sıkıntılara kadar ülkemizin yaşadığı tüm sorunları Mersinli de birebir yaşıyor. Mersin sadece bölgemizde değil, dünyadaki tüm gelişmelerden de etkileniyor" dedi.

"Mersin, hoşgörünün, dayanışmanın ve ortak bir geleceği olan inancın şehridir"

Suriye'de meydana gelen gelişmeleri dikkatle takip etiklerini de dile getiren Seçer, "Beklentimiz Suriye'nin çok kültürlü toplumsal yapısına uygun tüm kesimleri kucaklayan demokratik bir yönetim anlayışının bir an önce hayata geçmesidir. Savaş nedeniyle zorunlu olarak şehrimizde bulunan Suriyeli misafirlerimizle barışın sembolü olmuş Mersin'imizde uzun yıllardır herhangi bir üzücü hadiseyle karşılaşmadan bir arada kardeşçe yaşadık. Misafirperver ve hoşgörülü Mersinli hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Geri dönüş hazırlıkları içerisinde olan misafirlerimize de ülkelerinde bir arada savaşsız, kardeşçe, huzurlu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

Yatırımlardan da bahseden Seçer, "Mersin sadece tarihi bir zaferin değil, aynı zamanda hoşgörünün, dayanışmanın ve ortak bir geleceği olan inancın şehridir. Birlikte hareket ettiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Mersin'in her bir bireyi, farklı kültürlerden ve geleneklerden beslenen bu güzel mozaiğin eşsiz bir parçasıdır. İşte bu çeşitlilik bizim en büyük zenginliğimizdir" diye konuştu.

Tören jandarma ekiplerinin silahlı gösterisi ve JÖAK'ın helikopterli gösterisi sona erdi.