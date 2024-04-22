Mor salkımlar Başkent'e renk kattı - Son Dakika
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Mor salkımlar Başkent'e renk kattı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Gençlik Parkı içindeki mor salkımlı sarmaşıklar, vatandaşlara masalsı bir yolculuk yaşatıyor. Park, baharda da Ankaralıların ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

22.04.2024 09:38  Güncelleme: 09:45
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Mor salkımlar Başkent'e renk kattı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Gençlik Parkı içinde bulunan yürüyüş yolu, mor salkımlı sarmaşıklarıyla, vatandaşlara masalsı yolculuk yaşatıyor.

Tarihi Kent Merkezi Ulus'ta yer alan Gençlik Parkı, her mevsim olduğu gibi baharda da Ankaralıların ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Parkın havuz kenarında uzanan yürüyüş yolu, Çin kökenli mor salkımlar (Wisteriasinensis sarmaşığı) ile adeta bir görsel şölen sunuyor. Bu sarmal çiçekler, parkı ziyaret edenleri kendilerine çekerek doğanın büyüsüyle buluşturuyor.

Baharın gelişini değerlendirmek isteyen Sena Bal "Hafta sonunu ailemle Gençlik Parkı'nda geçirmek istedik. Burada çiçekler açmış fotoğraf çekindik. Gençlik Parkı çok güzel olmuş. Hafta sonumuz güzel geçti" diye konuştu

Ailesi ile hafta sonunu Gençlik Parkı'nda geçirmek isteyen Nur Demirtaş ise, "Mor salkımlar çok çabuk soluyorlar. Şuan ki manzara gerçekten çok güzel, herkes gelmeli" diyerek vatandaşları davet etti.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'nın planını yapmak üzere davet edilen Hermann Jansen tarafından tasarlanan 1943 Yılında açılışı gerçekleştirilen Gençlik Parkı, 275 bin metrekare alandan oluşuyor.

Park içerisinde 4 bin 296 metrekare havuz alanı ve 70 bin 422 metrekare çim alan yer alırken. 1.029 metrekare çocuk oyun alanı, 25 bin metrekare lunapark, 10 bin metrekare opera binası ile 8 bin metrekare, 638 kişilik Ankara'nın en büyük tiyatro salonlarından Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu bulunuyor.

Mor salkımlar Başkent\'e renk kattı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mor salkımlar Başkent'e renk kattı - Son Dakika

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