Motosiklet Dayanışması

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Benzini biten motosikletlinin yardımına başka bir motosiklet sürücüsü koştu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde seyir halindeyken benzini biten motosiklete başka bir motosiklet sürücüsünün ayağı ile destek verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, İstanbul Bostancı'da E-5 Karayolunda kaydedildi. Seyir halindeyken benzini biten bir motosiklete, yoldaki diğer motosiklet sürücüsü ayağı ile iterek destek verdi. Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, benzin istasyonuna ulaşarak yakıt alabildi. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücünün yardımıyla benzin istasyonuna ulaşarak yakıt alabilen Mert Sırakaya, "Öncelikle şöyle söyleyeyim, biz motorcular olarak yolda kaldığımızda tüm motorcu arkadaşlar bize yardımcı oluyor. Gerek yakıt desteği, gerek tamir. Tamirciye kadar da götürebiliyorlar. Bu konuda motorcular birbiriyle dayanışma içindeler. Böyle olması insana gerçekten huzur veriyor. İnsan kendisini emniyette hissediyor. Bu da Türk toplumumuzun ne kadar yardımsever olduğunu gösteriyor. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.