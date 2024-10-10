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MSB: "Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ateş Serbest 2024 faaliyetinin icra edildiği Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Sakarya Kışlası'nda basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Basın bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her geçen yıl artan tatbikatlarla kara, deniz, hava ve siber alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığını arttırdığını belirterek, "Kahraman ordumuzun ateş gücünün ulaştığı üstün seviyeyi ve personelimizin hedefe yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini göstermek, envanterdeki silah ve sistemlerini özellikle genç personele tanıtmak, kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla 8-11 Ekim tarihleri arasında Polatlı'da icra edilmektedir. Söz konusu faaliyette F-16 savaş uçağından taarruz helikopterine, Fırtına obüslerinden hava savunma sistemlerine, tanksavar silahlardan SİHA'lara, tanklardan keskin nişancı atışlarına kadar muhtelif çap ve tesirdeki sistemlerin atışları başarıyla gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Somali Federal Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarında araştırma gerçekleştirecek Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayacak TCG GEDİZ, TCG GÖKOVA ve TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu'nun 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Somali'ye seyrinin başladığını bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, ayrıca Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi için görevlendirilen TCG SANCAKTAR ile TCG BAYRAKTAR gemilerinin 9 Ekim'de Lübnan'a ulaştığını açıkladı. 300 ton insani yardım malzemesinin de Lübnan'a ulaştırıldığını vurgulayan, Tuğamiral Aktürk, "Vatandaşlarımızı alan gemilerimizin bugün Mersin'e ulaşması beklenmektedir. Tahliye kapsamında, gemilerimizin güvenliği için TCG GAZİANTEP, TCG SALİHREİS fırkateynleri ile TCG BARTIN ve TCG BANDIRMA karakol gemilerimiz de görev almaktadır" açıklamasında bulundu.

Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uygulanan terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Tuğamiral Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar ise bin 113'ü Irak'ın, bin 36'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 149 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında; çok sayıda silah ve mühimmat ile muhtelif yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 9 Ekim'de şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini belirten Aktürk, "Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci yıl dönümünde; canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda son bir hafta içerisinde, 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 679 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 167 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 80 bin 802'ye ulaşmıştır. Ayrıca, son bir hafta içerisinde Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 103 kilogram (Hatay: 2 kilo 290 g/ Van: 100 kilo 689 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, "Bakanımız 10 Ekim 2023 tarihinde komutasını devraldığımız Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevinin İtalya'ya devir-teslimi dolayısıyla icra edilecek törene katılacaktır. Bir yıl boyunca üstlendiğimiz KFOR Komutanlık görevi; NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflıkla yerine getirilmiştir. Ayrıca İtalya'nın Komutanlığı döneminde, Komutan Yardımcılığı görevi ülkemizce yürütülecektir. Bakanımız, 17-18 Ekim tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecektir" ifadelerini kullandı.