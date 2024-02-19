MSB, Super Mushshak Hava Harbiyelilerin uçuşlarını paylaştı - Son Dakika
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MSB, Super Mushshak Hava Harbiyelilerin uçuşlarını paylaştı

MSB, Super Mushshak Hava Harbiyelilerin uçuşlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren eğitim uçağı Super Mushshak IIB ile Geleceğin Kartalları Hava Harbiyelilerin uçuşlarının görüntülerini paylaştı. Uçuşlar, Yalova Meydan Komutanlığında gerçekleştirildi.

19.02.2024 23:00
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MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren eğitim uçağı Super Mushshak Hava Harbiyelilerin uçuşlarını paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren eğitim uçağı Super Mushshak IIB ile hava Harbiyelilerin uçuşlarının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren eğitim uçağı Super Mushshak IIB ile Geleceğin Kartalları Hava Harbiyelilerin uçuşları, Yalova Meydan Komutanlığında icra edildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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