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Muhtar olamadı, kendini şiire verdi

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş girdiği muhtarlık seçimini kaybedince yaşadığı üzüntü neticesinde kendini şiire verdi.

31 Mart tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Dedebalı Mahallesinde muhtar adayı olan Ahmet Kaya, girdiği muhtarlık seçimini kaybetti. Asıl mesleği fırıncılık olan Kaya, kaybettiği seçimden dolayı derin üzüntü yaşadı. Bu üzüntüsünden dolayı kendisine ilham geldiğini ve şiir yazmaya başladığını belirten Kaya, "Seçimi kaybedince üzüldüm elimden bir şey de gelmedi bende muhtar olayım derken şair olup çıktım" dedi.

"İlham neye geliyorsa ona yazıyorum"

İlerleyen zamanlarda kitap çıkartmayı da düşündüğünü ifade eden Kaya, "Muhtarlık seçimini kaybettikten sonra bana ilham geldi şiir yazmaya başladım. Asıl mesleğim bende inşaatçılık fırıncılık elektrikçilik var. Şimdi de şairlik eklendi. Yaklaşık 50 tane şiirim var. Şiirlerimi paylaşıyorum baya ilgi görüyor. İlerleyen zamanlarda kitap çıkartmayı düşünüyorum. Şiir yazarken bir yere bakıp ilham gelince o konuyla alakalı yazıyorum. İlham neye geliyorsa ona yazıyorum. Muhtar olayım derken şair olup çıktım. Muhtarlık seçiminde birinci sırada görünürken üçüncü sıraya düştüm. İtirazda da bulunmadım. Bu duruma üzülünce ilham geldi şiir yazmaya başladım" şeklinde konuştu.