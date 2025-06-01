Muhtar Seçimini Çiftetelliyle Kutladı

Muhtarlığı kazandı, sevincini çiftetelli oynayarak kutladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), çeşitli nedenlerle boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 3 ayrı mahalledeki seçim yapıldı. Muhtar seçilen Mesut Ekren, yakınlarıyla çiftetelli oynayarak kutladı.

Geçtiğimiz yıl Tokuş Mahallesi Muhtarı İsmail Yavuz ile Hamidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin İlgezdi'nin hayatını kaybetmesi sonucu 2 mahallede muhtar seçimi yapıldı. Tokuş mahallesinde 1 adayla seçim yapıldı. Aday Fahrettin Eren, kendiyle yarıştı. 60 oy alan Eren, Tokuş'un yeni muhtarı oldu. Hamidiye Mahallesinde 6 Muhtar adayı yarıştı. 14 bin seçmenin bulunduğu Hamidiye Mahallesinde Vehbi Koç ve Nuh Mehmet Küçükçalık lisesinde kurulan 38 sandıkta oy kullanıldı. Hamidiye mahallesinin yeni muhtarı ise Mesut Ekren oldu. Seçimlerde 916 oy alan Mesut Ekren, 826 oy alan Yavuz Arı'ya 90 oy fark atarak muhtar seçildi. Yavuz Arı, yeni Muhtar Mesut Ekren'e sarılarak tebrik etti. Seçimi kaybeden muhtar adayı Yavuz Arı, aynı zamanda 2. aza olarak da görevine devam edecek.

Çiftetelli oynayarak kutladı

Muhtar seçilen Mesut Ekren, yakınlarıyla çiftetelli oynayarak kutladı. Hamidiye Mahallesi Muhtar Adayı Mesut Ekren, "Çetin bir seçim oldu Yavuz abimle. Seçime katılan bütün mahalle halkına teşekkür ederim. Yavuz abimle yine beraberiz. Aynı kulvarda koşuyoruz. Aza olarak devam ediyor." dedi. Yavuz Arı ise, "Mesut kardeşim 90 oyla şu anda muhtarlığı kazanmış gözüküyor. Kendisine başarılar diliyorum görevinde. Sağ olsun, var olsun hiç birbirimizi üzmeden tebrik ediyorum kardeşimi. Hayırlı, uğurlu olsun, yeni muhtarlığı hayırlı uğurlu olsun. 90 oyla beni geçti. Birbirimizin her zaman arkasındayız. Yardımcı olacağız inşallah." dedi.