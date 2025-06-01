Muhtar Seçimini Çiftetelliyle Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Muhtar Seçimini Çiftetelliyle Kutladı

01.06.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de Mesut Ekren, muhtar seçimini çiftetelli oynayarak kutladı. Yavuz Arı'yla dostluk mesajı.

Muhtarlığı kazandı, sevincini çiftetelli oynayarak kutladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), çeşitli nedenlerle boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 3 ayrı mahalledeki seçim yapıldı. Muhtar seçilen Mesut Ekren, yakınlarıyla çiftetelli oynayarak kutladı.

Geçtiğimiz yıl Tokuş Mahallesi Muhtarı İsmail Yavuz ile Hamidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin İlgezdi'nin hayatını kaybetmesi sonucu 2 mahallede muhtar seçimi yapıldı. Tokuş mahallesinde 1 adayla seçim yapıldı. Aday Fahrettin Eren, kendiyle yarıştı. 60 oy alan Eren, Tokuş'un yeni muhtarı oldu. Hamidiye Mahallesinde 6 Muhtar adayı yarıştı. 14 bin seçmenin bulunduğu Hamidiye Mahallesinde Vehbi Koç ve Nuh Mehmet Küçükçalık lisesinde kurulan 38 sandıkta oy kullanıldı. Hamidiye mahallesinin yeni muhtarı ise Mesut Ekren oldu. Seçimlerde 916 oy alan Mesut Ekren, 826 oy alan Yavuz Arı'ya 90 oy fark atarak muhtar seçildi. Yavuz Arı, yeni Muhtar Mesut Ekren'e sarılarak tebrik etti. Seçimi kaybeden muhtar adayı Yavuz Arı, aynı zamanda 2. aza olarak da görevine devam edecek.

Çiftetelli oynayarak kutladı

Muhtar seçilen Mesut Ekren, yakınlarıyla çiftetelli oynayarak kutladı. Hamidiye Mahallesi Muhtar Adayı Mesut Ekren, "Çetin bir seçim oldu Yavuz abimle. Seçime katılan bütün mahalle halkına teşekkür ederim. Yavuz abimle yine beraberiz. Aynı kulvarda koşuyoruz. Aza olarak devam ediyor." dedi. Yavuz Arı ise, "Mesut kardeşim 90 oyla şu anda muhtarlığı kazanmış gözüküyor. Kendisine başarılar diliyorum görevinde. Sağ olsun, var olsun hiç birbirimizi üzmeden tebrik ediyorum kardeşimi. Hayırlı, uğurlu olsun, yeni muhtarlığı hayırlı uğurlu olsun. 90 oyla beni geçti. Birbirimizin her zaman arkasındayız. Yardımcı olacağız inşallah." dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Hamidiye, İnegöl, Genel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Genel Muhtar Seçimini Çiftetelliyle Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borcu olanlar dikkat Bugün son gün Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün
Türkiye, Ay’ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak
Kimyasal suya düşen işçi hayatını kaybetti Kimyasal suya düşen işçi hayatını kaybetti
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig’den çekildi Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig'den çekildi
Ukrayna’nın şok saldırısına Rusya’dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular
Trabzonspor’dan sezona damga vuracak Marcelo Brozovic harekatı Trabzonspor'dan sezona damga vuracak Marcelo Brozovic harekatı

13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
12:12
İstanbul’da Rusya-Ukrayna barış zirvesi Heyeti değiştiren Ukrayna’dan umut dolu mesaj
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj
11:33
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti Genç kız “Baba gidelim“ diye yalvardı
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı
11:10
Böyle bir ölüm şekli yok Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
10:50
Metin Gürcan’a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
18:09
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
17:58
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
17:49
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda 10 isimle yollar ayrıldı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 10 isimle yollar ayrıldı
17:47
Bakan Kurum, Özgür Özel’e Bayhan’ın şarkısıyla yanıt verdi
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi
17:41
Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı Yeni şarkısı “Affet“ büyük beğeni topladı
Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Yeni şarkısı "Affet" büyük beğeni topladı
17:39
Aziz Yıldırım’ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış
Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış
17:39
Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemeyle oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak
Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemeyle oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 14:55:27. #7.13#
SON DAKİKA: Muhtar Seçimini Çiftetelliyle Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.