Muhtar Seyyar Ses Sistemiyle Sahura Kaldırıyor - Son Dakika
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Genel

Muhtar Seyyar Ses Sistemiyle Sahura Kaldırıyor

Antalya'da bir muhtar, davulcu gelmeyince seyyar ses sistemiyle mahalleyi sahura kaldırıyor.

11.03.2025 22:53
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Antalyalı muhtar davulcu gelmeyince elinde seyyar ses sistemiyle sokak sokak geziyor

Ramazan davulcularına sitem etti, problemi kendi çözdü

Telefona kilitlendi vatandaş kendi sokaklarından da geçmesi için talep yapıyor

ANTALYA - Antalya'da bir Mahalle Muhtarı Ramazan davulcularının sahura çıkmamasına tepki göstererek çözümü kendisi üretti. Elde taşınabilen seyyar ses sistemine davul ve mani sesleri yükleyerek mahalle sakinlerini sahura kaldıran muhtar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Muhtar Tekin Korucu,"Telefonum adeta kilitlendi, Muhtarım bizim sokaktan da geçer misiniz?' mesajlarına cevap veremez oldum" dedi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Aşağıpazar Mahalle Muhtarı Tekin Korucu, Ramazan ayının başlamasına rağmen mahallede sahur vakti davul çalınmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Çözüm üretmek için kendi yöntemiyle harekete geçen muhtar, ses sistemine davul ve mani sesleri yükleyerek mahalle sakinlerini sahura kaldırdı.

"Telefonum adeta kilitlendi"

Aşağıpazar mahalle muhtarı Tekin Korucu yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan ayının 4 te birini bitirmemize rağmen mahallemizde sahura kaldırmak için ramazan davulcusu henüz gelmedi. Vatandaşın talebine bahane değil, çözüm üretmek için ses sistemine davul ve mani sesleri yükleyerek vatandaşlarımı sahura kaldırdım, yeni nesilde bu örf ve adetleri unutmasın diye yapılan bu çalışma vatandaşlarımız tarafından da takdir edildi. Telefonum adeta kitlendi, muhtarım bizim sokaktan da geçer misin mesajlarına cevap veremez oldum yoğunluktan" dedi.

Mahalle muhtar Korucu, "Mahallem için gecemi gündüzüme katıp çalışmaya devam edeceğim ama, sahur için sokakların gece gerçek sahibi ramazan davulcusu arkadaşlarımızı sokaklarımızda görmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Korkuteli, Antalya, Genel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Genel Muhtar Seyyar Ses Sistemiyle Sahura Kaldırıyor - Son Dakika

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