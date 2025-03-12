Murathan Cavcav Son Yolculuğa Uğurlandı - Son Dakika
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Murathan Cavcav Son Yolculuğa Uğurlandı

Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın torunu Murathan Cavcav, Cebeci Mezarlığı'na defnedildi.

12.03.2025 19:04
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Gençlerbirliği'nin onursal başkanı İlhan Cavcav'ın torunu Murathan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından iş adamı Murat Cavcav'ın oğlu, İlhan Cavcav'ın torunu Murathan Cavcav, son yolculuğuna uğurlandı.

Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın torunu ve iş adamı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav hayatını kaybetti. Cavcav için Cebeci Asri Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ve sevenleri katıldı. Cavcav'ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan dedesi İlhan Cavcav'ın mezarının yanına defnedildi.

Öte yandan, Murathan Cavcav'ın ölüm sebebinin adli tıp raporunun ardından belli olacağı açıklandı.

Kaynak: İHA

Cebeci Asri Mezarlığı, Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Son Dakika

Son Dakika Genel Murathan Cavcav Son Yolculuğa Uğurlandı - Son Dakika

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