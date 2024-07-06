Nevşehir'de 100 dekar tarım arazisi kül oldu - Son Dakika
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Genel

Nevşehir'de 100 dekar tarım arazisi kül oldu

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Karahanlı köyünde çıkan yangında buğday ekili tarlada 100 dönüm alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara da sıçradı. Köy halkı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının elektrik hattından çıktığı tahmin ediliyor ve soruşturma başlatıldı.

06.07.2024 23:25
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Nevşehir'de 100 dekar tarım arazisi kül oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Karahanlı köyünde buğday ekili tarlada çıkan yangında 100 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde Kozaklı ilçesine bağlı Karahasanlı köyü Özbek çıkışı Bağyolu Eğriarkaç mevkii civarındaki buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek diğer tarlalara da ulaştı. Yangını fark eden köy halkı traktörleriyle müdahale ederek yangının hızını kesmeye çalıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri; olaya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Nevşehir'de 100 dekar tarım arazisi kül oldu - Son Dakika

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